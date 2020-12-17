Под Липецком школьник обворовал чужой дом, чтобы купить подарок бабушке к юбилею

В Липецкой области будут судить за кражу 16-летнего подростка. Трогательное преступление произошло 5 сентября в на станции Дрязги в Усманском районе. Школьник, проходя мимо, решил влезть в чужой дом по улице Железнодорожной. Убедившись, что хозяев нет, подросток украл чугунные части печи и волейбольный мяч. Метал он сдал в скупку.

Вопреки привычному сценарию, вырученные от продажи краденного деньги парень не пропил и не прогулял. На них он купил подарок ко дню рождения своей бабушки. А хозяйка дома, 70-летняя пенсионерка, написала заявление. Обворовывать чужих бабушек, чтобы порадовать свою – противозаконно. Поэтому парень попал под часть 3 статьи 158 УК – кража с проникновением.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, подросток во всем сознался и раскаялся. Ро данным следствия, школьник с бабушкой живут одни и подросток состоит на учете в полиции. Сейчас ему грозит до 6 лет тюрьмы