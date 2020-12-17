Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 17 декабря 2020 года: выписали 155 человек

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 17 декабря 2020 года – медики выписали еще 155 пациентов. Липчане справились с COVID-19 и теперь здоровы. Всего в регионе выздоровели 10 611 человек.

С начала пандемии в Липецкой области выявили 13 748 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 1555 жителей. В Липецке заразился 81 человек. В Ельце – 33. В Грязинском районе заболели 11 местных жителей. В Добровском – 7. В Елецком – 5. В Добринском, Измалковском и Липецком районах по 4 новых случая. В Долгоруковском и Становлянском районах заболели 2 человека. В Лебедянском и Чаплыгинском – по 1.

Лечатся 2 949 липчан. В инфекционных госпиталях находится 1 112 пациентов. Дома с легким течением COVID-19 – 1 837 человек. За сутки скончались 7 жителей области. Всего умерли 188 липчан.