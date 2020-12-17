В Липецке осудили работницу хлебозавода, по чьей вине коллега осталась без руки

В Липецке вынесли приговор оп ЧП на производстве, которое случилось в начале прошлого года на территории хлебозавод на улице Барашева. Согласно материалам дела, в пекарном зале запустили тестоделительную машину во время очистки. Одна из работниц включила запуск, не убедившись, что очистка закончилась. В итоге серьезно пострадала другая сотрудница пекарни, которая осталась без кисти на правой руке.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 118 УК – причинение тяжкого вреда по неосторожности. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подсудимая не признала вину. Но суд счел доказательства обоснованными. В итоге женщину приговорили к 8 месяцам исправительных работ.