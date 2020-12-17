В пятницу 13 улиц Липецка останутся без света, 15 - без воды

В пятницу, 18 декабря, в некоторых домах Липецка отключат электроэнергию и воду. Так, с 2 часов дня до 4 вечера без света останутся жители улиц Доватора, 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8; Папина, 9; Гоголя, 2; Юных Натуралистов, 13, а также частный сектор: улицы Черешневая, Ивовая, Лозовая, Липецкая, Асфальтная, Кибальчича, Привокзальная.

С 9 утра до 12 часов дня свет погаснет в домах №1, 2, 4, 6-11 по улице Физкультурная. В полдень на 1 час отключат свет в домах №20 и №21 по улице Новая.

Без холодной воды с 10 утра до 8 часов вечера останутся жители улиц Циолковского, 40, 38, 38а, 36, 34, 34/5, 30/4; Терешковой, 42; Юношеская, 50, 50а, 50 строение 7, 9-11, 83, 83а, 85, 87, 87а, 89, 97, 99, а также частный сектор: село Косыревка, улица Советская, 1-5, 1а, 7; Ленина, 1-15, 2а, 12в.

С 9 утра до часа дня краны пересохнут по адресам: улицы Липовская, 1; Семашко, 18; Гагарина, 57, 59 и в частном секторе: улицы Автодорожная, Алфавитная, Шахматная, переулок Малый, Ландшафтный, Бытовой, Технологический.

Воду подвезут к дому №40 по улице Циолковского. К остальным районам отключений – по заявкам жителей. Подробную информацию можно получить по телефонам 175 и 236-175.