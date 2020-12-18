Под Липецком грабитель жестоко избил сотрудницу микрозаймов

В Липецкой области задержали участника жестокого нападения в Ельце. Все случилось утром 17 декабря на улице Мира. В офис микрофинансовой организации вошел мужчина в медицинской маске. Сначала клиент присел напротив менеджера, затем достал из пакета палку и начал зверски бить девушку по голове. Сотрудница упала и потеряла сознание, а негодяй сбежал.

«Сообщение о преступлении поступило в полицию от диспетчера частного охранного предприятия. Незамедлительно на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Участковые уполномоченные полиции в кратчайшие сроки установили личность нападавшего и вместе с оперативниками задержали его возле дома на Радиотехнической улице. Мужчина доставлен в отдел внутренних дел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.