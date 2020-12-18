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В Липецке сбили женщину на пешеходном переходе

За сутки на дорогах региона зарегистрировали 21 ДТП без пострадавших
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Пешехода сбили на улице 50 лет НЛМК

Пешехода сбили на улице 50 лет НЛМК

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

ДТП с участием пешехода случилось в Липецке минувшим вечером, 17 декабря, на улице 50 лет НЛМК. Там на пешеходном переходе без светофора 56-летний водитель «Кии» сбил 58-летнюю женщину. По данным ГИБДД региона, пешеход получила травмы, ей оказали медицинскую помощь и отправили домой.

Это была единственная авария с пострадавшим в регионе за сутки. ДТП без жертв, где повреждения получили только транспортные средства, зарегистрировали 21.

Также за день на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1773 нарушений ПДД – больше, чем камеры и радары, который зафиксировали 1366 нарушений. Двух водителей сотрудники ДПС поймали пьяными за рулем, 56 человек забыли пристегнуть ремни безопасности.

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