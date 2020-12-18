Как получить выплаты 5000 рублей к Новому году в Липецкой области

Семьи с детьми до 8 лет в Липецкой области получат единовременную выплату в 5000 рублей к Новому году, о чем говорил Владимир Путин во время большой пресс-конференции. Как пояснили в управлении соцзащиты Липецкой области, всем, кто получал в этом году на детей по 5000 и 10 000 рублей, повторно никуда обращаться не нужно. Деньги придут автоматически.

Кто не подавал документы ранее, могут сделать это то до 1 апреля 2021 на Едином портале государственных услуг. Ходить в МФЦ или Пенсионный фонд не обязательно. При этом никакие дополнительные справки собирать не нужно – заявление подает одним из родителей на всех детей.