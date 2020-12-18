В Липецке людям старше 65 лет продлили обязательную самоизоляцию по коронавирусу до конца года

Роспотербнадзор в Липецкой области отметил серьезный рост заболеваемости коронавирусом среди людей старше 65 лет. В связи с чем санитарные врачи просят лучше контролировать пенсионеров, которые должны находиться дома.

В связи с этим самоизоляцию в Липецкой области для людей старше 65 лет продлили до 30 декабря. Соответственно, всем работающим по возрасту продлят электронные больничные. В отделении соцстраха предупредили, что нарушать режим для продления больничного нельзя, поэтому приходить лично не нужно.

Как сообщает оперативный штаб, по остальным возрастным группам резкого роста общей заболеваемости нет. Сейчас ковидные госпитали заполнены в среднем на 78-80%.