В Липецкой области запретили все городские елки, утренники, и новогодние представления

Липчанам ужесточили меры борьбы с коронавирусом, о чем несколько раз просили санитарные врачи. Губернатор подписал соответствующее постановление.

В Липецкой области полностью запретили все городские елки, виды детских утренников, городские елки, театрализованные новогодние представление и любые массовые торжества с участием детей и взрослых. Отпраздновать Новый год в компании смогут только дети в садиках и то родителям присутствовать запрещено.

Отдельным пунктом прописали правила для ресторанов и кафе. Непосредственно в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января общепиту разрешили работать до 2.00 ночи. В обычные дни – до 23.00.

Напомним, что кроме этого в Липецкой области продлили до 30 декабря режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, заболеваемость коронавирусом среди которых стремительно растет.