Пропавшую в Липецке 15-летнюю школьницу нашли в Москве

Пропавшую в Липецке 15-летнюю школьницу нашли сотрудники липецкой полиции в Москве. Девочка пропала днем 16 декабря в Елецком микрорайоне Липецка. С тех пор ее искали родственники, полиция волонтеры и следственный комитет. В итоге нашли в столице совместно с московскими сотрудниками уголовного розыска.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, по словам девочки никаких преступлений и ничего противозаконного с ней никто не совершал. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Вместе с тем полиции еще предстоит выяснить, почему она ушла из дома и чем занималась в отсутствии взрослых на самом деле.