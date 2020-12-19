Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 19 декабря 2020 года за сутки составило 167 человек

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области вновь бьет антирекорды. За минувшие сутки COVID-19 выявили у 167 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. Напомним, что днем ранее этот показатель был ниже – 157 заболевших. Большинство зараженных оказалось в Липецке – 85. В Становлянском районе диагноз подтвердился у 14 местных жителей. В Елецком и Задонском районах – у 10.

С начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 14 072 человека. Вызодровели 10 739 липчан. На больничном находятся 2 973 пациента. Большинство из них борются с болезнью дома - COVID-19 протекает в легкой форме. Остальных пришлось госпитализировать.

Напомним, что в регионе запретили городские елки, детские утренники, театрализованные новогодние представления - любые массовые торжества с участием детей и взрослых. Подробности по ссылке.