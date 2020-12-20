Житель Липецкой области попал под уголовное дело из-за пьяной езды

Экипаж отдельной роты ДПС спокойно нес службу 16 декабря в центре Липецка. Однако около 4 часов утра внимание полицейских привлек «ВАЗ 211440» в районе одного из домов по проспекту Победы. По внешним признакам водитель машины был явно пьян. Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили авто и установили личность находившегося за рулем. Им оказался 31-летний житель Воловского района.

Во время разбирательств выяснилось, что мужчину в июне уже привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Его оштрафовали на 30 000 рублей и лишили водительских прав на полтора года.

По данному факту силовики возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Жителю Липецкой области грозит до двух лет лишения свободы.