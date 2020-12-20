Жительница Липецкой области оплатила продукты на 15 000 рублей картой уснувшей приятельницы

Невнимательность одной жительницы Липецкой области и «предприимчивость» другой легли в основу этой криминальной истории.

Так ельчанка зашла в гости к знакомой. Приятельницы беседовали и выпивали. Через какое-то время гостья уснула, а хозяйка квартиры похитила у подруги банковскую карту. Снять деньги без пин-кода она не смогла, зато сумела накупить продуктов. После чего женщина сломала на несколько частей карту, выкинула в шахту лифта и вернулась домой. Когда потерпевшая проснулась и стала задавать вопросы по поводу пропавшей карты, приятельница отвечала, что ничего не знает.

В итоге 10 декабря ельчанка написала заявление в полицию, ведь с ее счета списали 15 000 рублей. Правоохранители нашли видеозаписи из торговых точек, где подозреваемая покупала продукты. «Под тяжестью» собранных доказательств 36-летняя женщина признала свою вину.