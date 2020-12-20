Спасатели предупреждают жителей Липецкой области о тумане

Спасатели предупреждают липчан: в течение дня 20 декабря ожидается туман с видимостью менее 500 м. Такая же погода сохранится ночью и утром 21 декабря.

В связи с этим ГУ МЧС по Липецкой области обращает внимание жителей региона на необходимость соблюдения мер безопасности в условиях тумана.

Это природное явление очень опасно для автомобилистов. Туман значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечет увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий. К тому же, все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле.

Нельзя расслабляться и пешеходам: в такую погоду при движении по краю проезжей части нужно обязательно использовать светоовозвращатели. Иначе вас просто не увидят.