Коронавирус в Липецкой области на 20 декабря: заразились 157 человек, пятеро пациентов умерли

За последние сутки в регионе зафиксировали еще 157 случаев инфицирования коронавирусом. Новые заболевшие распределились по муниципалитетам следующим образом: Липецк - 85, Елец - три, Воловский район - восемь, Грязинский и Измалковский районы - по три, Данковский - один, Добринский, Тербунский и Липецкий районы - по два, Елецкий - 10, Краснинский район - один, Становлянский район - 14, Усманский район - семь, Чаплыгинский - шесть. Всего на территории области зарегистрировали 13 905 случаев COVID-19.

В больницах сейчас находятся 1176 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 1797 пациентов с легкой формой COVID-19.

За минувшие сутки еще 128 человек завершили лечение. Всего выздоровели 10 739 липчан. К сожалению, еще пятеро скончались. Количество жертв вируса увеличилось до 193.