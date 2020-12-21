В 2021 году в Липецкой области на 2,6% подорожает проезд в электричках

В Липецкой области подорожает проезд в электричках Фото: Юлия КЛЮЕВА

С нового года в Липецкой области подорожает проезд в электричках. Как сообщили в пресс-службе регионального управления потребительского рынка и ценовой политики, с 1 января 2021 года вступает в действие новый тариф на перевозку пассажиров в пригородном сообщении.

Теперь 10 км пути будет стоить 20 рублей. В настоящее время стоимость ниже – 19,50 рублей. Так, тариф повысится на 50 копеек или на 2,6%.

Напомним, что Росавиация одобрила субсидии на 6 авиамаршрутов из Липецка на 2021 год. Липчане полетят в Санкт-Петербург, Казань, Минеральные Воды, Анапу, Симферополь и Сочи по более выгодным ценам. Рейсы в Казань и Минеральные Воды стартуют уже в январе. Подробности здесь.