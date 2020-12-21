Под Липецком пожарные вынесли из горящего дома газовый баллон

Под Липецком сгорел частный дом Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В минувшее воскресенье, 20 декабря, в Липецкой области произошел пожар. В селе Ямань Грязинского района вспыхнул частный жилой дом.

Когда пожарные прибыли к месту происшествия по улице Казанская, здание уже полыхало. Спасатели подоспели вовремя – внутри дома находился газовый баллон, который мог взорваться в любой момент. Пожарные вынесли его из горящего помещения. Огонь ликвидировали.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, пламя уничтожило внутреннюю отделку всего дома. К счастью, никто из людей не пострадал. Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливают специалисты.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".