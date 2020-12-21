Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 21 декабря 2020 года: 163 новых случая

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области – за минувшие сутки инфекцию выявили еще у 163 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. Днем ранее этот показатель был выше – 172 новых случая. Из них 108 – в Липецке. В Липецком районе заболели 13 местных жителей. В Ельце диагноз подтвердился у 10 человек.

Всего с начала пандемии в регионе число зараженных COVID-19 составило 14 437. На лечении находятся более 3 000 пациентов. У большинства из них болезнь протекает в легкой форме, поэтому медики наблюдают их на дому. Остальных госпитализировали.

Напомним, что в из-за коронавируса в регионе запретили массовые мероприятия - детские утренники, городские елки, новогодние представления. Подробности по ссылке.