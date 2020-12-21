Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 21 декабря 2020 года составило 10 915 человек. За минувшие сутки медики выписали 23 пациентов. Как сообщили в региональном оперативном штабе, они переболели COVID-19 и теперь здоровы.

Напомним, что за прошедшие сутки коронавирус выявили у 163 жителей региона. Больше всего случаев в Липецке – 92. В Елецком районе заболели 25 человек. В самом Ельце – 11. В Грязинском районе диагноз подтвердился у 9 жителей. В Добринском, Добровском и Липецком – у 5. В Краснинском районе заразились 4 человека. В Долгоруковском и Усманском – 2. В Лебедянском, Тербунском и Лев-Толстовском по 1 новому случаю.

С начала пандемии в Липецкой области COVID-19 заболели 14 407 жителей. В настоящий момент лечатся 3 288 липчан. Из них 1 237 пациентов госпитализировали. У оставшихся 2 051 болезнь протекает в легкой форме, поэтому они находятся дома. За сутки скончались 5 человек. Всего умерло 204 липчан.