В Липецке 1500 школьников перевели на дистанционку

В Липецке 1500 школьников учатся на дистанционке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке 1500 школьников находятся на дистанционном обучении. На карантин закрыты 58 классов из 26 образовательных учреждений города. Как пояснили в пресс-службе администрации, мера вынужденная.

Дома остаются ученики классов, в которых более 20% детей заразились ОРВИ. Школьников отправляют на дистанционку на неделю. Когда ситуация стабилизируется, они возвращаются к традиционным занятиям. Кстати, родители могут самостоятельно перевести на онлайн-обучение своих чад. Для этого нужно лишь написать заявление в образовательное учреждение.

Ни одна школа города не ушла на карантин полностью. По состоянию на 21 декабря, в областном центре зарегистрировано 4 247 или 7,4% заболевших детей и 1655 или 5,4% педагогов. Напомним, что заболевших учителей в школах подменяют студенты педагогического университета.