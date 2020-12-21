Во вторник в Липецке отключат свет и холодную воду

Во вторник некоторые дома Липецка останутся без воды и света Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 22 декабря, в Липецке ожидается отключение холодной воды и электроэнергии. С 9 утра до 4 часов вечера без света останцтся жители улиц Неделина, 9, 15а, 15б, 15в, 17а; Мичурина, 2, 4, 8, 12, 16, 16а, 20, 55; Котовского,37; Энгельса,. Известковая, Дружбы, Свердлова, Сурикова, Добролюбова, переулок Уютный. На этот же период времени свет погаснет в частном секторе: улицы Ново-Весовая, Ударников, Ново-Весовая, 15,18, 19, 21, 22; Ударников, 20; Липецкая, Асфальтная, Привокзальная, Кибальчича.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат у доме №11 по улице Лутова. К нему же подвезут воду.

С 10 часов вечера 22 декабря до 8 часов утра 23 декабря краны пересохнут в частном секторе по адресам: улицы Ковалева, Римского-Корсакова, Демократическая, Производственная, Восточная, Гражданская, Дружбы, Свободный Сокол, Репина, Вильямса, Пархоменко, Добролюбова, Куйбышева, Сурикова, Радищева, Грибоедова, Свердлова, П.Лумумбы, Сафонова, Энтузиастов, 1-я Либкнехта, Высокая.

Более подробную информацию липчане могут получить по телефонам 175 и 236-175.