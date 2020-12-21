Вандалы в Липецке успели испортить украшения еще до Нового года

Вандалы ломают новогодние украшения Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке негодяи испортили праздничные украшения еще до наступления Нового года. Это происходит каждый год – от рук вандалов страдает иллюминация, игрушки на елках и инсталляции. На этот раз вредителям чем-то не угодили сказочный Кот и Заяц у областного центра культуры.

По данным «Липецкгорсвета», у фигурки Кота кто-то отломал одно ухо, а Заяц остался без шаров, которые заменяли ему глаза, один разбили, второй – украли.

Исполняющий обязанности директора горсвета Павел Звонарев пообещал, что конструкции восстановят. При этом липчан предупредили, что если акты вандализма не прекратятся, в следующий раз все фигурки обнесут забором.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, кроме этого вандалы повредили силовой кабель у инсталляции «Часы» на улице Ворошилова. Из-за этого часть арок потухла, но уже все починили.