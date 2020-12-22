В Липецке «шестерка» въехала под фуру – пострадал водитель

Пострадал водитель ВАЗа Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

ДТП с большегрузом по невнимательности произошло на улице Ударников в Липецке 21 декабря. Там 66-летний водитель «ВАЗ-2106» не учел дистанцию до ехавшего впереди большегруза «Мерседес». В итоге «шестерка» угодила под фуру, водитель получил травму. Но до больницы дело не дошло. По предварительным данным ГИБДД, причиной аварии стало нарушение дистанции, что бывает особенно актуально на скользкой дороге.

Еще одна авария с пострадавшим произошла в Добровском районе, на трассе Доброе – Лебедянь не справился с управлением 60-летний водитель «ВАЗ-2114». Машина вылетела с дороги, водителя увезли в больницу. Как сообщает ГИБДД региона, здесь предварительной причиной ДТП стало не соответствие скорости условиям на дороге.

Всего за сутки на дорогах области травмы получили 2 человека. ДТП без пострадавших зарегистрировали 28.