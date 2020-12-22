Липчан просят быть внимательней у крыш домов, где образуются сосульки

В Липецке из-за прошедших накануне снегопадов, последующего потепления и ночных морозов стало опасно ходить вдоль стен домов. На крышах образуется снег и наледь. Как сообщили в пресс-службе мэрии, департамент ЖКХ уже предупредил управляшки, чтобы те активизировались и очистили крыши высоток.

Но несмотря на это, осторожность нужно соблюдать и самим гражданам. При выходе из зданий лучше смотреть вверх, не ходить вдоль стен. Также не стоит оставлять машины у края здания, где сверху свисают шапки снега со льдом. Если на тротуаре есть ограждающая лента – за нее заходить нельзя.

По данным департамента, за обслуживание многоквартирных домов в Липецке отвечают 87 управляющих компаний, которым нужно звонить и сообщать о сосульках. Также заявку можно подать через Единую диспетчерскую службу по бесплатному телефону 8-800-450-48-48.