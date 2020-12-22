Липчанин признался, что ограбил офис микрозаймов и избил менеджера из-за долгов

В Липецкой области предъявили обвинение разбойнику за нападение на офис микрофинансовой организации и жестокое избиение девушки-менеджера. Ограбление произошло утром 17 декабря в Ельце на улице Мира. Как видно на кадрах с камеры наблюдения, мужчина с пакетом и в маске спокойно вошел в офис и присел на стул. Когда менеджер попросила паспорт, грабитель неожиданно достал из пакета деревянную палку и со всей силы начал наносить удары девушке по голове.

От побоев менеджер потеряла сознание. Пока она лежала на полу, негодяй искал деньги. Он обшарил офис в поисках ключа от сейфа, но не нашел. После чего сбежал. О случившемся сообщил в полицию сотрудник ЧОПа. Мерзавца тут же вычислили и поймали у дома на Радиотехнической улице.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, девушка получила тяжелую черепно-мозговую травму, сейчас она находится в больнице, но ее жизни ничего не угрожает. Жестокий налетчик во всем сознался. На допросе он сказал, что пошел на ограбление и едва не убил человека из-за долгов по кредитам.

Ему предъявили обвинение по двум статьям УК, часть 2 статьи 105 и часть 4 статьи 162 – покушение на убийство, сопряженное с разбоем и разбой с причинением тяжкого вреда здоровью. На время следствия негодяй будет оставаться под стражей.