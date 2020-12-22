В Липецке и области прививку от гриппа сделали 60% жителей

В Липецкой области 7 137 человек заболели ОРВИ Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшую неделю с 14 по 21 декабря в Липецкой области ОРВИ заболели 7 137 человек. Это на 1,6% меньше, чем неделей ранее. Около 58% зараженных – дети. Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, расчетный эпидемический порог превышен на 8%. При этом случаев гриппа пока не зарегистрировано. А уровень госпитализации не превышает среднемноголетнего показателя и составляет менее 1%.

В Липецке выявили 4 619 случаев ОРВИ. Это на 1,6% меньше, чем на предыдущей неделе, но на 5,6% выше эпидпорога. Чаще всего липчане заражаются аденовирусами – 26,7%, рино- и метапневмовирусами – по 20% положительных проб.

Прививки от гриппа сделали более 684,9 тыс. жителей Липецкой области. Прививочная кампания в регионе почти завершена. Вакцинировано 60,1% липчан.