В 2021 году в Липецке появится комплекс с бассейном и спортивным залом

В Липецке построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В 2021 году в Липецке появится физкультурно-оздоровительный комплекс. Его построят на улице Титова. По проекту, здание будет одноэтажным. В нем оборудуют многофункциональный спортивный зал. Там липчане смогут играть в баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в комплексе также оборудуют бассейн длиной 25 м и шириной м, административные и служебные помещения, буфет, кабинет врача, раздевалки и санузлы. В подвале будет электрощитовая, узел управления бассейном, тепловой пункт, кладовая и техпомещения.

Вокруг здания из плитки выложат пешеходную дорожку. Высадят липы, туи, клены, сирень и газон. Организуют парковку для машин. ФОК будет доступен для маломобильных липчан – его оборудуют пандусами.

Строительство комплекса проведут в рамках нацпроекта «Демография». На него потратят 102 млн рублей.