Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 22 декабря 2020 года: выписали 128 человек

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 22 декабря 2020 года составило 11 043. По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки медики выписали 128 человек. Они завершили лечение от COVID-19.

За все время пандемии в Липецкой области выявили 14 571 случая заражения инфекцией. За прошедшие сутки заболели 164 жителя региона. Большинство из них жители Липецка – 88. В Елецком районе заразились 13 человек. В Добровском – 10. В Ельце – 9. В Грязинском и Задонском районах по 8 новых случаев. В Добринском и Тербунском – по 7. В Липецком районе диагноз подтвердился у 5 жителей. В Становлянском – у 3. В Долгоруковском и Чаплыгинском районе по 2 заболевших. В Лебедянском и Хлевенском – по 1.

Лечатся 3 317 липчан. Из них 1 213 человек положили в больницу. Оставшиеся пациенты находятся дома. Умерло 211 жителей области.