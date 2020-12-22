В Липецкой области поймали воров, которые продавали угнанные машины по запчастям

В Липецкой области поймали причастных к серии краж отечественных автомобилей, которые пропадали на территории региона в октябре и ноябре этого года. Сначала, в ночь с 4 на 5 октября в Ельце угнали «Ладу Гранту» стоимостью 350 000 рублей. Через полмесяца, 20 октября, в селе частная Дубрава под Липецком пропал «ВАЗ-21140», который оценили в 100 000 рублей. Последнюю машину угнали от дома на улице Монтадников в Липецке 13 ноября, там пропала еще одна «Лада Гранта» за 200 000 рублей.

В ходе расследования полицейские выяснили, что ко всем угонам причастны одни и те же люди, личности обоих и место нахождения установили. Накануне подозреваемых задержали оперативники совместно с бойцами «Собра» Росгвардии.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, ими оказались 25-летний житель Ельца и 35-летний мужчина из другого района области. Первый подозреваемый не судим и нигде не работает.

Как выяснилось, угонщики разбирали машины на запчасти продавали. Автомобили нашли в одном из поселков Елецкого района. Две машины еще были целые, а одну успели разобрать. Угонщики во всем сознались и поделились планами, как собирались продавать наворованное.

Дело возбудили по части 2 статьи 158 УК – кража. Обоим грозит до 5 лет тюрьмы.