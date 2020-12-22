В Липецке у Каменного Лога рядом с тротуаром обвалилась земля

В Липецке в Каменном Логу произошел обвал Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке на склоне Каменного Лога образовался провал. Обрушение произошло рядом с тротуаром, практически напротив Преображенского храма. По данным пресс-службы мэрии, опасности для пешеходов он не представляет. Причина обвала – подмыв грунта.

Специалисты решили засыпать яму, чтобы почва не продолжила ссыпаться. На укрепление склона уйдет около 100 тонн грунта. Если не подведет погода, сотрудники управления благоустройства сделают работы максимально быстро - за несколько дней.

В настоящее время на объекте работают 3 КамАЗа и погрузчик. Самосвалы завозят грунт, которым заполнят провал. После землю распределят и выровняют. Напомним, что сотрудники управления следят за территорией Каменного Лога. Здесь вырубают дикорастущую поросль, а также очищают русло реки Липовка от мусора.