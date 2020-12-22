В среду 13 улиц Липецка останутся без света, 2 - без холодной воды

В Липецке в среду отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 23 декабря, в некоторых домах Липецка отключат электроэнергию и воду. Об этом сообщили в пресс-службе Ао «ЛГЭК».

С 9 утра до 7 часов вечера без света останутся жители улиц Липецкая, Асфальтная, Привокзальная, Кибальчича, Ковалева,109; Загородная,15; проспект Победы, 91, 91а, 93, 93а, 95, 103. Также света не будет в садоводческом товариществе «Строитель» и в частном секторе улицы Индустриальная, Буденого, Небесная, Сырская.

С 9 утра до часа дня свет погаснет по проспекту 60 лет СССР, а также в домах №29, 31, 33, 35 по улице Меркулова.

С 9 утра до полудня холодную воду отключат на верхних этажах в домах №20 и 20а по проспекту 60 лет СССР. К ним же подвезут воду.

С 9 утра до 5 часов вечера краны пересохнут на верхних этажах домов №91, 91а, 93, 93а, 95 по проспекту Победы. Липчане смогут набрать воды у дома №91.

За дополнительной информацией обращаться по телефонам 175 и 2366-175.