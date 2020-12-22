Под Липецком в районе Новой Жизни открыли мост

В Липецке у Новой Жизни открыли мост Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В этот вторник, 22 декабря, под Липецком открыли мост в районе поселка Новая Жизнь. По информации пресс-службы мэрии, подрядчик завершил работы за 10 дней до установленного контрактом срока.

В торжественном открытии путепровода участвовали замглавы региональной администрации Илья Тузов и глава Липецка Евгения Уваркина. Мэр поблагодарила строителей за работу, выполненную вовремя. Тузов рассказал, как удалось получить финансирование. Так, власти города и области более 20 лет пытались подготовить проект и изыскать деньги на новый мост. Проект защитили в 2019 году в Минтрансе и получили федеральные деньги на строительство. Основным условием было возвести путепровод за год и освоить средства.

Напомним, что строить 80-метровый мост и подходы к нему начали в январе этого года. Стоимость контракта – 335 млн рублей. Путепровод состоит из 2 пролетов – металлического и железобетонного. Здесь оборудовали 2 полосы движения, пешеходный тротуар, установили 20 светодиодных фонарей. А энергетики переустановили инженерные сети.

В планах на 2021 год – изыскать средства на реконструкцию старого моста.