В ночь на среду в Липецке до 13 градусов мороза

В Липецке сильные морозы Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 23 декабря, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, без существенных осадков. Ночью от 8 до 13 градусов мороза. Ветер южной четверти 4-9 м/с.

В светлое время суток в регионе от 5 до 10 градусов ниже ноля. Ветер усилится до 6-11 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт.ст.

В четверг, 24 декабря, в Липецке переменная облачность. Ночью столбик термометра опустится до -14 градусов. На дорогах снежный налет. С утра будет солнечно, а после полудня - пасмурно. Днем потеплеет до 4 градусов мороза. Вечером возможен небольшой снег. Ветер южный 8-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт.ст.