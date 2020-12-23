Автопожар произошел минувшим вечером, 22 декабря, на улице Папина в Липецке. Там в районе дома №11 около 17.00 загорелся автомобиль «Шевроле Авео». Огонь начал распространяться из-под капота иномарки. Все случилось неподалеку от главного управления МЧС, поэтому пожарные оказались на месте мгновенно.Как сообщили в пресс-службе ведомства, на место происшествия выезжали сотрудники отделения 6 пожарно-спасательной части. Они оперативно потушили горящий автомобиль в считанные минуты. В итоге машина серьезно не пострадала. Среди людей также обошлось без пострадавших.Причину возгорания в настоящее время устанавливают эксперты.