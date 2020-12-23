Зима продолжает радовать жителей Липецка снегом, что не всегда на радость коммунальным службам. По данным мэрии, за прошедшие сутки с улиц города вывезли более 2000 кубометров снега, а на дороги высыпали больше 70 тонн песка и технической соли.Этим утром, 23 декабря, на да очистку дорог вышли пять бригад и больше 70 машин. Особо усиленно работают на центральных улицах: проспект Победы, Мира, улицы Космонавтов и Гагарина.Пока осадки небольшие, коммунальщики спокойно вывозят накопившийся снег и чистят тротуары. А к выходным, ориентируясь на прогноз погоды, готовятся к усиленной уборке и обработке дорог.Кстати, пожаловаться на неубранный снег на дорогах можно в единую диспетчерскую службу по телефону 8 800 450 48 48.