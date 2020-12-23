В Липецке стартовала традиционное праздничное мероприятие ГИБДД. Вместе с автоинспекторами автомобилисты могут встретить на дорогах Деда Мороза и Снегурочку. Сказочные персонажи останавливают машины вместе с инспекторами ДПС, поздравляют водителей и пассажиров с наступающим Новым годом, и напоминают, как важно соблюдать ПДД.Маленьким пассажирам дарят сладости, остальным – сделанные юидовцами снежинки. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, водители и пешеходы реагируют на акцию позитивно. Каждый благодарит и обещает всегда соблюдать ПДД.Кроме этого сейчас автоинспекторы готовят обращение к водителям и пешеходам для акции «Новый год без ДТП», чтобы праздники не омрачила трагедия на дороге.