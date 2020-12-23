В Липецкой области 31 декабря будет выходным днем. Об этом сообщили \\"КП-Липецк\\" в пресс-службе областной администрации. Более подробная информация появится в ближайшие дни. Скорее всего завтра.В эту среду, 23 декабря, президент России Владимир Путин поддержал идею сделать последний день месяца выходным по всей России. По его словам, по действующему закону за такой короткий срок невозможно ввести выходной на федеральном уровне. Но это могут сделать регионы.Напомним, что улицы Липецка практически украсили к Новому году. Зажглась праздничная иллюминация, фигуры зимних персонажей расставлены по городу, пушистые елочки поднимают настроение. Кстати, липчан ждет сюрприз. На площади Петра Великого появится стилизованный шатер.