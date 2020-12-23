Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 23 декабря 2020 года - медики выписали за сутки 102 пациентов. По данным регионального оперативного штаба, всего в регионе выздоровели 11 145 жителей.С начала пандемии в Липецкой области выявили 14 737 случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 166 человек. В Липецке заболели 87 жителей. На вторую строчку \\"антирейтинга\\" вышел Добринский район - 15. Замыкает тройку Липецкий район - 11 заразившихся. В Елецком и Задонском районах по 10 новых случаев. В Грязинском - 9. В Краснинском и Чаплыгинском - по 7. В Лев-Толстовском районе 5 заболевших. В Добровском - 2. В Воловском, Лебедянском и Становлянском районах - по 1.Лечение продолжают 3 374 липчанина. Большинство ковидных пациентов находятся дома - 2 099 человек. Остальных госпитализировали. Умерло 218 жителей области.