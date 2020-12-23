Стало известно, как будут работать медицинские организации Липецка и Ельца в новогодние праздники. Как сообщили в пресс-службе регионального управления здравоохранения, с 21 по 25 декабря и с 28 по 31 декабря поликлиники принимают по привычному графику рабочего дня.26 декабря, а также 2, 4, 6, 8 и 9 января - по графику субботнего дня. Вызовы врача на дом принимаются до 12.00. Медики будут оказывать помощь на дому до 15.00.27 декабря, 3, 5 и 10 января - по графику выходного дня. 1 и 7 января - праздничного дня. К сожалению, что предполагается под графиком выходного и праздничного дня, в управлении не уточнили.Травмпункты в больницах №3 \\"Свободный Сокол\\" и №4 \\"Липецк-Мед\\" будут работать круглосуточно. Тут же примут подростков от 15 до 17 лет. На Тракторном травмпункт находится в здании поликлиники. Юных липчан будут обслуживать в травмпункте Областной детской больницы.Пациенты, которым понадобится офтальмологическая помощь, могут обратиться в Областную больницу №2 на Ленина. А в кабинете хирургической стоматологии в Областной стоматологичекой поликлинике - столматологический центр на Циолковского примут пациентов с зубной болью.В Ельце экстренная госпитализация будет вестись по графику дежурств стационаров. Травмпункты города будут работать круглосуточно - в поликлинике Елецкой городской больницы №1 им. Н.А. Семашко и в детской поликлинике Елецкой городской детской больницы.