В четверг, 24 декабря, в Липецке ожидается отключение электроэнергии, горячей и холодной воды. По данным пресс-службы АО \\"ЛГЭК\\", с 10 утра до 3 часов дня без света останутся жители домов №129 и 131 по улице Гагарина. С 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет по адресам: улицы Советская 28, 30; Липецкая, Асфальтная, Привокзальная, Кибальчича.В тот же день с 9 утра до 5 часов вечера горячую воду отключат в доме №1 по улице Кутузова.С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся липчане, проживающие по улицам Волгоградская, 35г, 35г владение 1, 3-5, 51, 41, 43; Флёрова, 1, 10, 15; Герцена, 15; Тимирязева, владение 4; Чехова, 2а, 8, 10; 30 лет ВЛКСМ, 17, 19, 21, 25, 2а владение 2, 11; Никитина, 14, 16; 3-е Сентября, 5, 26; Кувшинова, 4, 6; Московская, 89, 99, 101, 103, 105, 111; бульвар Шубина, 9; Вавилова, 4, 12. А также в частном секторе по улица Вавилова, Чехова, Воронежская, Степная, Гвардейская, Донская.Воду подвезут по адресам: улица 3-е Сентября, 26; Московская, 105; Вавилова, 20; бульвар Шубина, 9. Более подробная информация об отключениях по телефонам 175 и 236-175.