Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области увеличилось. По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе заболели 168 человек. По состоянию на этот четверг, 24 декабря, выявили 14 905 случаев заражения COVID-19.Напомним, что днем ранее диагноз подтвердился у 166 жителей области. По количеству заболевших среди районов лидирует Липецк - 87. Далее идет Добринский район, там ковид обнаружили у 15 человек. Замыкает тройку \\"лидеров\\" Липецкий район - 11 зараженных.Выздоровели более 11 000 липчан. Лечение продолжают свыше 3 000 пациентов. У большинства коронавирусная инфекция протекает в легкой форме, поэтому они находятся дома под наблюдением медиков. Тех, кому хуже, госпитализировали.