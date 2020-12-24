Операторы управления по делам ГО и ЧС Липецка приняли сообщение о происшествии. Сигнал поступил с улицы Неделина от женщины. Она пожаловалась на подростков, которые баловались петардами. Пиротехника прожгла куртку липчанки.Как сообщили в пресс-службе управления, во второй половине декабря подобные обращения в службу \\"112\\" хоть и нечасто, но повторяются. Кстати, в прошлом году аналогичный звонок поступил от прохожих с улицы Филипченко. Там мальчик лет 6 бросал в горожан зажженные петарды.Спасатели напоминают липчанам, что простая забава может привести к печальным последствиям. Пиротехнические изделия нельзя взрывать в зданиях, помещениях, на крышах и балконах, а также на территориях пожароопасных объектов, возле линий электропередач. Перед запуском пиротехники нужно проверить целостность предмета.