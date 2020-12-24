Спасатели предупреждают липчан о надвигающейся непогоде. По данным областного гидрометцентра, неблагоприятные метеоусловия ожидаются этим вечером, 24 декабря, и сохранятся в течение следующего дня.Небольшой снег начнет идти ночью и будет только усиливаться. Днем в некоторых районах обещают сильный снегопад, метель, снежные заносы и гололедицу на дорогах. Кроме этого опасно усилится южный ветер, он будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, днем местами порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.Ночью ожидается 6-11 градусов мороза, днем 2-7 градусов ниже нуля. Атмосферное давление упадет до 752 мм ртутного столба.МЧС просит липчан соблюдать правила безопасности при снежных заносах на дорогах. Водителям стоит увеличить дистанцию до впереди идущих машин, участки с заносами проезжать сходу на пониженной передаче, не меняя скорость.