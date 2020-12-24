К выходным в Липецке откроют улицу Баумана. Сделать это планируют в ночь на субботу - с 25 на 26 декабря. Как пояснили в пресс-службе мэрии, участок почти готов. Подрядчику осталось установить около 100 м ограждения, а также остеклить остановки. Всего их 4.На проезжую часть нанесли разметку, установили дорожные знаки и светофоры. Они появились у школы №41, на пересечениях улицы с переулком Космическим и улицей Пожарского.Напомним, что магистраль от Заводской площади до трассы Орел-Тамбов перекрыли в ночь на 1 мая этого года. На реконструкцию 1,6 км ушло более 195 млн рублей. На улице Баумана до 4 полос расширили проезжую часть, заменили инженерные сети и канализацию. Обустроили 3 км пешеходных зон, поставили новые фонари, заасфальтировали кольцо у выезда на Тамбовскую трассу и второстепенку от улицы Карбышева до дома №4а по улице Кочеткова.