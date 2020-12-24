Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 24 декабря 2020 года - за сутки медики выписали 329 пациентов. Эти люди завершили лечене от COVID-19. Всего в регионе выздоровели 11 474 жителя.Напомним, что за минувшие сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 168 человек. В Липецке 53 новых случая. В Краснинском районе - 14. В Данковском - 12. В Грязинском районе заболели 11 местных жителей. В Добринском, Измалковском районах и в Ельце - 10. В Хлевенском - 8. В Липецком районе 7 зараженных. В Становлянском и Тербунском - по 6. В Елецком районе 5 новых случаев. В Лебедянском и Усманском - по 4. В Воловском, Чаплыгинском и Лев-Толстовском - по 2. В Задонском районе коронавирус подтвердился у 1 местного жителя.Всего COVID-19 выявили у 14 905 человек. Лечатся 3 207 липчан. В больницах находится 1 218 пациентов. Остальные 1 989 жителей остаются дома. За сутки скончались 6 человек. С начала пандемии умерло 224 пациента.