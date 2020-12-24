В ночь на субботу в Липецке возобновиться движение по улице Баумана. Магистраль, которую реконструировали более полугода, откроют с 25 на 26 декабря. На участок вернется не только личный транспорт, но и автобусы.Как сообщили в пресс-службе мэрии, маршруты №12, 24, 24А, 33, 39, 44, 324 и 352 поедут по схемам, действовавшим до ремонта. Там же будет ходить автобус №2 \\"Железнодорожный вокзал - улица Доменщиков\\". Временные маршруты №90 \\"Чаплыгинское шоссе - автостанция \\"Сокол\\" и №324К \\"Автостанция \\"Сокол\\" - Чаплыгинское шоссе\\" закрывают. При этом станет больше автобусов №24 \\"Сырский Рудник - Чаплыгинское шоссе\\", №24А \\"Сырский Рудник - улица Космонавтов - Чаплыгинское шоссе\\" и №33 \\"Чаплыгинское шоссе - 3 участок ЛТЗ\\".Узнать о расписании движения общественного транспорта можно по телефону 31-00-82.