В пятницу, 25 декабря, в некоторых районах Липецка отключат электроэнергию. Об этом сообщили в пресс-службе АО \\"ЛГЭК\\".Так, с 9 утра до 3 часов дня без света останутся жители улицы Физкультурная, 1, 2, 4, 6-11. На этот же период времени свет погаснет в садоводческих товариществах \\"Спутник\\", \\"Спутник-1\\", \\"Горняк\\" и \\"Горняк-1\\".В тот же день с 9 утра до 5 часов вечера электроснабжение отключат в поселке Казинка по следующим адресам: улица Липецкая, Асфальтная, Привокзальная, Кибальчича. Также света не будет в садоводческих товариществах \\"Металлург-2\\" и \\"Сокол-2\\".Липчанам приносят извинения за предоставленные неудобства. Более подробную информацию об отключениях жители областного центра могут получить в диспетчерской ЛГЭКа по телефонам 175 и 236-175.