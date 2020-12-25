В 4 квартале этого года воронежские таможенники выявили в Липецке 357 товаров без маркировки. Они вместе с сотрудниками регионального Роспотребнадзора провели ряд рейдов.За 3 месяца проверяющие обнаружили контрафактную продукцию: 267 флаконов духов, 89 пар обуви и фотоаппарат. Как сообщили в пресс-службе таможенного управления Воронежа, на них не были нанесены средства идентификации. Товары арестовали.Напомним, что требования об обязательной маркировке распространяются на импортеров, производителей, дистрибьюторов, оптовую и розничную торговлю, аптеки и медорганизации. По цифровому коду контролирующие органы могут установить, где находится данный товар, а покупатель с помощью мобильного приложения считать информацию о продукции. За товары без маркировки грозит не только административная, но и уголовная ответственность.