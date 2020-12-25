За минувшие сутки на дорогах Липецкой области выявили 1 851 нарушение Правил дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД региона, 13 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 48 человек не пристегнулись. Автомобилисты 1 515 раз превысили скорость. Произошло 40 аварий, в которых никто из людей не пострадал.В минувший четверг, 24 декабря, в Липецке на трассе Орел-Тамбов столкнулись \\"Киа\\" и грузовик МАН. За рулем иномарки была 36-летняя женщина, большегруза - 46-летний мужчина. В ДТП пострадал 14-летний пассажир легковушки. Его с травмами госпитализировали.В Липецком районе на трассе Хлевное-Липецк на перекрестке у ГИБДД в аварию попали \\"Лада Приора\\" и грузовик \\"Ивеко\\". 29-летнего водителя отечественной машины и его 32-летнюю пассажирку с травмами доставили в больницу. Предварительная причина случившегося - несоблюдение очерености проезда.А в Грязях на улице Воровского \\"ВАЗ-2114\\" сбил 47-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшую госпитализировали.