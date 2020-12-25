Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области за сутки увеличилось. Заболели еще 162 человека. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе в эту пятницу, 25 декабря. Напомним, что днем ранее этот показатель был немного выше - 168 случаев. Как и ранее, большинство зараженных в Липецке - 53. Затем идет Краснинский район - 14. Замыкает тройку лидеров по районам Данковский район - там COVID-19 выявили у 12 местных жителей.Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 15 067 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 11 000 липчан. В настоящий момент болезнь протекает в активной фазе у 3 207 человек. Большинство пациентов находятся дома. Тех, у кого ковид в тяжелой форме, отправили в инфекционные госпитали.